Plusieurs parlementaires d'opposition ont reproché, au début de la réunion, dans une ambiance très tendue, à la présidente de la commission, Karolien Grosemans (N-VA), de ne pouvoir disposer que de résumés de ces deux audits, limité à une page, non signée et non datée, dans le cas de celui du Service fédéral d'audit.

L'enquête interne admet toutefois qu'un membre du cabinet du ministre a été informé en février dernier "oralement" de l'existence d'un mémo de Lockheed sur une éventuelle prolongation de la durée de vie des appareils et de l'impossibilité d'utiliser les résultats de cette simulation théorique réalisée par l'avionneur américain.