Le soutien financier le plus élevé (77.000 euros) sera alloué à un projet de l’école supérieure Erasmus. Elle propose de former des étudiants qui seront un jour enseignants et des enseignants dans des écoles à devenir des coaches du dialogue qui savent comment réagir à une polarisation ou un processus de radicalisation.

Le projet Spoor Brugge, à Bruges, recevra 19.000 euros pour former 50 enseignants à aborder des problèmes de polarisation, diriger des discussions et régler des situations tendues dans les classes. A la fin de l’an dernier, des incidents violents s’étaient produits à Bruges dans le quartier de la gare, à l’instigation d’une bande de filles qui terrorisaient d’autres écoliers.