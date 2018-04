"Ces propos sont très choquants et contraire à notre constitution et à la Déclaration européenne des droits de l'homme. Ils constituent une menace pour notre démocratie et notre vivre ensemble. Prôner une séparation entre les femmes et les hommes dans les transports en commun va totalement à l'encontre de nos valeurs fondamentales et de nos libertés. Je vais demander à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes d'analyser ces propos et de voir dans quelle mesure ils incitent à la discrimination sur base du sexe. S'il est prouvé juridiquement qu'ils constituent une incitation à la discrimination, je ferai en sorte que des mesures adéquates puissent être prises", a ajouté Bianca Debaets, rejointe par son président de parti, Wouter Beke, sur Twitter.

Le parti Islam compte actuellement deux conseillers communaux à Bruxelles - l'un à Anderlecht, l'autre à Molenbeek - et projette de se présenter dans 28 communes en Wallonie et à Bruxelles lors des élections communales du 14 octobre prochain. Plus précisément dans 14 communes bruxelloises, ainsi que dans plusieurs communes liégeoises, à Mons et Charleroi, mais aussi éventuellement en Flandre, à Anvers et Gand.

Jusqu’à présent, le parti Islam ne semble pas remporter beaucoup de succès en Flandre. Lors de l’émission "Terzake", vendredi soir à la VRT, Bianca Debaets indiquait aussi avoir reçu via les médias sociaux de nombreux messages de musulmans résidant en Belgique qui indiquent ne pas soutenir le programme du parti Islam, et certainement pas sa proposition de séparer hommes et femmes dans les transports en commun.