Dans le pentagone bruxellois, près d'un logement sur trois est la propriété de l'autorité locale. Une partie est constituée de logements du CPAS ou sociaux. Cette situation n'est pas saine, d'après Els Ampe.

"Les logements sociaux attirent la pauvreté et c'est intenable actuellement. En 1980, les Bruxellois étaient encore en moyenne les habitants les plus riches de Belgique, mais aujourd'hui ce sont les plus pauvres", analyse l'échevine.

"Notre position est simple : cesser de construire des logements sociaux et investir cet argent en faveur des personnes qui habitent déjà dans ces quartiers à forte concentration", souligne-t-elle encore.