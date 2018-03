A.Fr. (avec Belga) Le Parlement flamand a approuvé mercredi soir la modernisation de l'enseignement secondaire néerlandophone. Les partis de la majorité (N-VA, CD&V et Open VLD) ont voté pour, tandis que dans l'opposition Groen et le SP.A ont voté contre et que le Vlaams Belang s'est abstenu. La réforme sera lancée concrètement le 1er septembre 2019. Elle doit permettre un meilleur choix d'études, de meilleures performances d'apprentissage et moins de décrochage scolaire.