"Les élections communales sont cruciales pour les entrepreneurs", affirme le Voka. "Les communes et les villes sont la porte d'entrée des entreprises aux services publics. Les pouvoirs locaux ont aussi un impact significatif sur la gestion d'une entreprise: ils gèrent différentes démarches de licences, influent sur la mobilité et décident de certaines taxes et charges fiscales."

Pour le Voka, les grandes communes ne sont pas nécessairement plus faciles à gouverner, mais les plus petites communes sont moins efficaces. La fédération souhaite dès lors que les communes comptent minimum 10.000 habitants. Elle donne comme exemple le modèle danois où les municipalités ont six mois pour atteindre ce quorum.

"Le gouvernement flamand doit stimuler ces fusions", estime Paul Kumpen (photo), président du Voka. "Les fusions sont en effet essentielles , si nous voulons veiller à ce que nos administrations locales puissent encore survivre. Le vieillissement de la population affectera certainement beaucoup les revenus des petites communes".