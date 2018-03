Le journaliste de la VRT, Bart Verhulst, a demandé à l’armée une réponse plus précise. Le premier élément à prendre en compte, est que les tous premiers "Fighting Falcons" livrés à la Belgique en 1979 ne sont aujourd’hui plus actifs dans notre pays, et ont été revendus à l’étranger.

Des 54 appareils qui constituent actuellement la force aérienne, les plus anciens avions datent de 1982 et 1983. Ces derniers sont au nombre de onze. Dix autres F-16 ont été livrés en 1984 et 1985, et enfin 33 autres avions, les plus récents donc, entre 1988 et 1991.

Globalement, les avions de chasse datent donc des années 80 et 90. Depuis la fin de la guerre froide, notre pays n’a plus effectué de nouvelles commandes. Mais les actuels F-16 ont depuis subi une modernisation en profondeur. Leurs logiciels sont, quant à eux, actualisés tous les trois à cinq ans.