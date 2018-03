Un second mandat lors de la prochaine législature ? Pour le ministre de la Défense, la réponse est claire : "je ne vais pas le faire", a-t-il répondu. "J’ai eu beaucoup de critiques. Et il faut pouvoir se renouveler, recommencer à nouveau".

"Il y a des départements où on peut prolonger, mais j'ai besoin d'air frais", a expliqué Steven Vandeput. "En tant que ministre de la Défense, on a de nombreuses fonctions avec une grande visibilité. Si l'on fait ça trop longtemps, on risque alors de penser que c'est la vie réelle", souligne-t-il.