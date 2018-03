A.Fr. (avec Belga) Le niveau de la menace reste inchangé en Belgique après la prise d'otage perpétrée ce vendredi à Trèbes, dans le sud de la France. C’est ce qu’a fait savoir via Twitter le ministre de l'Intérieur. D’après Jan Jambon, l'organe qui coordonne l'analyse de la menace (OCAM) n'a observé aucun lien entre cet événement et la Belgique. Le preneur d’otage, abattu par les forces de l’ordre, avait pourtant réclamé la libération du terroriste français Salah Abdeslam, né et résidant à Bruxelles et seul survivant parmi les terroristes des attaques de Paris en novembre 2015.