Les Pays-Bas, la France, l’Italie et l’Espagne utilisent le même type de drone. Il semblerait que le type de drone israélien soit trop léger, et ne soit en outre utilisé que par Israël et quelques pays d’Amérique latine.

Fin janvier, la commission parlementaire des achats militaires avait approuvé l'acquisition de quatre drones américains. Les membres de la commission n'avaient pu se prononcer que sur l'appareil américain car la Défense avait évoqué les difficultés d'obtention d'un certificat européen pour les autres candidats. Ce n'est cependant pas exact, rétorque Elbit, un des candidats israéliens.