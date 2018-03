Ce fut alors au tour du ministre Vandeput de se défendre de toute mauvaise foi. "J'en ai marre des accusations, je fais tout depuis le départ pour que cette procédure se passe de la manière la plus objective possible", a-t-il lancé aux députés d'opposition. Il a affirmé faire entièrement confiance aux enquêtes en cours et a insisté sur la nécessité de remplacer les chasseurs-bombardiers F-16 dans les plus brefs délais.

Selon le ministre, même si les F-16 actuels peuvent être prolongés, la question de leur valeur opérationnelle se pose. "Il y a encore des Spitfire qui volent! ", a-t-il ajouté pour illustrer son propos.

Les membres de la commission de la Défense ont finalement décidé d'attendre les résultats de l'audit interne et externe mené au sein du ministère, qui doivent tomber dans les trois semaines selon le ministre. Après quasiment une heure trente d'interventions, les députés de la majorité ont opté pour un report des auditions. Le député Dallemagne a alors demandé qu'une date maximum soit fixée, requête pour laquelle il a été soutenu par les députés de la majorité Miller et Yuksel (CD&aV). La date du 18 avril, à la fin des vacances de Pâques, a dès lors été arrêtée.

D'autres responsables seront également convoqués d'après les demandes de l'opposition, parmi lesquels le chef de la composante air Frederik Vansina, l'ancien chef de cabinet du ministre Claude Van de Voorde (actuel chef du Service général du Renseignement et de la Sécurité) et l'actuel chef de la Défense (COD) Marc Compernol.