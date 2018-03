La firme américaine Lockheed Martin a remis le 26 avril 2017 à la Défense l'étude en question, consultée par le PS et SP.A. Cette étude répond à une demande spécifique de la force aérienne belge, écrivent les quotidiens.

On y lit que "l'avion moyen peut voler au ­delà des 8.000 [heures de vol]. (...) En moyenne, l'avion peut rester en service pendant six ans de plus". Cela signifie que les F­-16 peuvent être retirés de la circulation, non pas à partir de 2023, mais à partir de 2029. Soit au moment où ils avoisineront les 9.500 heures de vol.

Le gouvernement a enclenché une longue procédure de remplacement des F­-16 parce que ceux­-ci arriveront normalement en fin de vie entre 2023 et 2029, au moment où ils atteindront les huit mille heures de vol, qui représentent une durée du vie théorique.

Selon le PS, le coût de la prolongation serait limité à 1 milliard d'euros. Le PS et le SP.A demandent de suspendre la procédure de remplacement des F-16 et d'envisager sérieusement leur prolongation.