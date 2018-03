L'intervention de la Belgique, qui se limite à du travail de renseignement, s'inscrit dans le cadre de l'opération Gallant Phoenix, lancée en 2015. Son quartier général est situé dans une grande base américaine en Jordanie et placé sous le commandement central d’unités d’élite américaines.

Leur but est de rassembler autant d’informations que possible au front, via des laptops et des GSM de combattants étrangers qui ont été retrouvés sur le terrain. C’est avant tout dans le cadre de la chute de Mosul, en Irak, que beaucoup d’informations précieuses ont été retrouvées à propos de combattants étrangers.

Le travail mené depuis la Jordanie serait avant tout l’analyse, l’agencement et la diffusion d’une grande base de données comprenant des informations sur les combattants étrangers en Syrie et en Irak, a appris la VRT. Pour les Etats-Unis, cette opération aurait un but clair : tuer autant de ces combattants que possible.