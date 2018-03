Actuellement, un travailleur étranger doit d'abord demander un permis de travail, et puis un permis de séjour. L'Europe demande cependant aux Etats membres de régler les deux aspects via un seul formulaire.

"Cette simplification rend la procédure pour le travailleur étranger et l'employeur plus efficace, mais permet également de contrôler plus facilement si le migrant réside légalement dans le pays et s'il a accès au marché du travail", explique le Secrétaire d’Etat Theo Francken (photo).