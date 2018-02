A.Fr. (avec Belga) La Belgique et le Royaume-Uni vont collaborer pour lutter contre la migration "de transit". C'est ce qu'ont convenu le ministre de l'Intérieur Jan Jambon et le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken avec la ministre britannique de l'Intérieur Amber Rudd, lors d'une visite à Londres lundi. Une campagne d'information et de dissuasion sera notamment organisée, pour dégonfler les récits des trafiquants d’êtres humains.