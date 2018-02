Belga

A.Fr. (avec Belga) Le Conseil d'Etat a ordonné, dans un arrêt récent, que l'Albanie soit inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs. C’est ce qu’annonce ce dimanche le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Theo Francken (photo), dans un communiqué. Les demandeurs d'asile provenant des pays dits "sûrs" voient leur chance d'obtenir l'asile en Belgique réduite et leur dossier est traité plus rapidement.