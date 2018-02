Quant aux tarifs qui seront en vigueur, ils sont revus à la baisse. Ils passent à 25% pour la première tranche, tant pour les frères et sœurs que les autres héritiers indirects (au lieu de 30% et 45% respectivement), à 30% pour les frères et sœurs et 45% pour les autres pour la deuxième tranche (au lieu de 55% pour les deux actuellement), et à 55% pour tous les héritiers pour la troisième tranche d’imposition (au lieu de 65% actuellement).