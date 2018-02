Siegfried Bracke (photo) nie avoir jamais déclaré qu’il voulait être tête de liste N-VA à Gand pour les communales 2018. "J’ai 65 ans, avec une envie incroyable de participer au scrutin d’octobre. Mais je n’ai jamais pris de décision sur la première place dans cette liste".

Le président de la Chambre aurait seulement déclaré être "à la disposition" de son parti. "Et je reste à la disposition du parti". Et de poursuivre : "Même depuis la 27e place je serai très visible. Le fait que l’on m’interroge à ce sujet le prouve bien. Je voudrais aussi demander du respect pour les personnes qui occuperont les places 26 et 28".

Bracke souligne qu’il participe dans l’espoir d’être élu. "Nous avons un programme très attirant à Gand. Et un changement de système est plus que jamais à l’ordre du jour".