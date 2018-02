Une fois par an, les échevins compétents se réuniront pour concertation, échange d’informations et d’éventuels accords. Deux fois par an, les services communaux compétents se rencontreront pour l’échange de bonnes pratiques. Les villes s’engagent à devenir actives au sein de la Coalition européenne de villes contre le racisme (ECCAR).

Gand est en tous cas active depuis 2007 au sein de cette Coalition européenne et en a assumé l’an dernier la vice-présidence. En 2015, la ville de Flandre orientale lançait un plan d’action ambitieux contre la discrimination, qui comprend tant de la sensibilisation qu’une application de la législation.

"A Gand, quelque 161 nationalités vivent ensemble et on parle plus de 100 langues", indique l’échevin Resul Tapmaz (SP.A). "Nous possédons pas mal d’expertise dans le domaine de la diversité. Nous la partageons déjà depuis quelques temps au niveau européen, et nous voulons aussi collaborer davantage dans notre propre pays. Le meilleur remède contre l’inégalité et la polarisation est la création d’opportunités justes. Gand veut être un catalyseur dans la lutte contre le racisme et la discrimination".