A.Fr. (avec Belga) Un nouveau parti unifié et bilingue entre dans l'arène politique belge. Baptisé DierAnimal ("dier" signifiant ‘animal’ en néerlandais), ce nouvel acteur est antispéciste (qui ne place pas l’espèce humaine avant toutes les autres) et s'attèlera à mettre la question des droits des animaux au centre de l'attention. C’est ce qu’ont annoncé ses six fondateurs (photo dans l’article), ce lundi à Bruxelles. Ils prennent pour exemple un parti frère néerlandais Partij voor de Dieren qui remporte du succès.