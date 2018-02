Un montant de quelque 230 millions d'euros avait été inscrit dans le budget pour 2017.

D'après le secrétaire d'Etat, la lutte contre la fraude aux allocations a rapporté quelque 20 millions d'euros de plus que prévu grâce à la collaboration avec les mutuelles. Ce type de fraude consiste souvent à travailler au noir tout en percevant une allocation pour maladie.

Philippe De Backer entend s'attaquer, au cours des prochains mois, aux magasins "louches et véreux" dans les grandes villes via une collaboration entre les différents services d'inspection. A ses yeux, il doit être possible d'obtenir la fermeture de tels établissements en cas de fraude avérée.