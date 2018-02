Or, en disant dimanche ne pas comprendre comment Me Mary pouvait demander l'acquittement d'Abdeslam, le ministre met non seulement l'avocat sous pression, mais porte aussi "gravement atteinte à l'indépendance et à l'impartialité des juges, et dès lors à la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne comparaissant devant un tribunal".

Selon les avocats, le ministre Jan Jambon ne peut en aucun cas se retrancher derrière sa liberté d'expression, qui "dans sa position n'est évidemment pas absolue".



Sans excuse de l'intéressé, et sans rappel à l'ordre du Premier ministre, le procès de la rue du Dries ne pourra pas reprendre sereinement, jugent les signataires. "L'on ne transige pas avec les fondements de notre Etat. Le jour où plus aucun avocat ne sera prêt à défendre un prévenu accusé de terrorisme, l'Etat islamique aura gagné", concluent-ils.