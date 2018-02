Il y a quelques jours, les sept principaux opérateurs télécoms du pays et Agoria avaient lancé un appel à un "New Deal" entre les autorités politiques et le secteur pour la mise en place d'un cadre réglementaire favorable aux investissements. Ils avaient alors déjà évoqué les freins à l'avènement d'une "Belgique digitale", notamment les normes d'émission GSM bruxelloises.

Celles-ci sont les plus strictes au sein de l'Union européenne et posent déjà problème pour une 3G et 4G efficiente, d'après Agoria. La capitale accumule en outre un retard important en la matière par rapport aux grandes villes européennes. Les entreprises de l'industrie technologique bruxelloise veulent pourtant investir et développer de nouveaux produits et services. Disposer d'un réseau performant aurait en outre un impact non négligeable, selon la fédération Agoria.