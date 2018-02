Et le bourgmestre de 53 ans d’expliquer que Malines dépense plus d’argent par habitant pour la police que n’importe quelle autre ville en Flandre. Depuis son arrivée à la maison communale en 2001, le nombre de fonctionnaires est passé de 200 à 300. "Et nous avons été la première commune du pays qui a installé des caméras de surveillance dans certaines rues et sur certaines places. Entretemps, il y en a 256".

Ces caméras de surveillance, qui sont controversées, sont alliées à d’autres moyens de prévention, comme les travailleurs sociaux, les aides de quartier, les possibilités de conseil et de médiation. La ville compte actuellement plus de 86.000 habitants.