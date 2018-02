"Le CGRA a toutefois pu formuler plusieurs observations selon lesquelles il existe de sérieux doutes, du moins dans le cas d'un certain nombre de témoignages", poursuit le rapport. Le CGRA a pu retracer certains témoignages et a eu des contacts avec des ambassades de pays étrangers, le Haut-Commissariat aux Réfugiés, et l'Organisation internationale pour les Migrations.

Le Commissariat général était invité à se prononcer sur des faits allégués de mauvais traitements, voire de torture, subis par des ressortissants soudanais expulsés de Belgique. Ces témoignages avaient été apportés par l'ONG "Institut Tahrir" qui a collaboré à l'enquête du Commissariat général. Les expulsions avaient été organisées avec le concours d'une mission d'identification venue de Khartoum. Un sujet qui a été très critiqué en Belgique.