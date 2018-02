Freya Van den Bossche siège au conseil communal de Gand depuis 2000 et a également été échevine durant 6 ans dans la cité d’Artevelde. Cependant, elle a décidé d’arrêter la politique locale après les élections communales d'octobre. "J'ai hésité", admet Van den Bossche. "Mais à la fin, j'ai fait ce choix et je suis convaincu du bienfondé de ma décision.

Freya Van den Bossche veut se concentrer sur son travail au Parlement flamand. Or, combiner l'agenda chargé du conseil communal de Gand avec celui de parlementaire ne lui semble pas possible. Sa décision a aussi été influencée par la manière dont l'opposition a mené campagne ces dernières années. Elle a joué l’homme et cela m' a déçu", a-t-elle confié.

Freya Van den Bossche poussera par contre la liste du SP.A pour les élections provinciales de Flandre orientale, mais ne compte pas y siéger. "Je soutiens uniquement la liste. Je souhaite avant tout poursuivre mon travail au parlement flamand."