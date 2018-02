Rendre la vie dans les centres villes plus attrayante en réduisant les taxes communales, c’est ce qui figure dans une proposition des partis de la majorité au Parlement flamand (Open VLD, CD&V et N-VA).

Actuellement, les taxes communales dans les centres sont souvent très élevées et ce n’est donc pas abordable pour de jeunes ménages ou des personnes seules.

"Vous pouvez constater que l'utilisation des terrains libres devient de plus en plus difficile", a déclaré le parlementaire flamand Rik Daems de Open VLD. "C'est pourquoi de nombreuses familles optent pour le centre d'une ville ou d'une commune. Mais souvent les revenus cadastraux y sont très élevés, de sorte que la taxe communale est également élevée. Or si on réduisait cette taxe, dans certains quartiers, cela deviendrait abordable.

En outre, la baisse des taxes pourrait également être un moyen de lutter contre la détérioration de certains quartiers urbains.

La proposition doit cependant encore présentée au Conseil d'Etat et être approuvée par le Parlement flamand.