"Ce gouvernement investit dans le rail. Et ces plans d'investissement accordent eux aussi une place centrale au client: de nouvelles rames, une infrastructure de gare plus moderne et plus confortable sans faire de folies, des investissements en matière de sécurité, une qualité garantie pour notre vaste réseau ferroviaire et même, grâce au milliard vertueux supplémentaire, une extension de ce réseau et la finalisation du RER autour de Bruxelles", a expliqué le ministre de la Mobilité, François Bellot.

Le Premier ministre, Charles Michel, a inscrit ces plans dans son Pacte d'investissement stratégique dont les grandes lignes ont été tracées en compagnie des entités fédérées. "C'est un signal positif, optimiste et nécessaire", a assuré M. Michel.