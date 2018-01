M. Poutine a souligné les relations historiques qui lient les deux pays. "Cette année marque les 165 ans des relations diplomatiques entre la Russie et la Belgique", a-t-il indiqué.

Evoquant la prochaine réunion de la commission mixte entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) et la Russie à Sotchi le 14 février prochain, M. Poutine a réagi positivement au déplacement du Premier ministre belge en Russie. "Je suis persuadé que votre visite va servir au bien des économies de nos deux pays", a pointé M. Poutine.

De son côté, M. Michel a plaidé pour un dialogue ouvert. "Nous aurons l'occasion d'aborder ensemble divers sujets afin d'arriver à une meilleure compréhension de l'un et de l'autre. Dans cette optique de dialogue, il est important de discuter de sujets d'intérêts communs, comme la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la situation au sud de l'Union européenne", a-t-il déclaré. "L'histoire des relations entre la Belgique et de la Russie est faite de hauts et de bas, mais nous resterons tout d'abord toujours des voisins."

Charles Michel a également fait part de son désir d'évoquer avec le chef du Kremlin d'éventuels nouveaux partenariats, notamment au niveau économique.