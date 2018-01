"Près de 20 ans plus tard, un ajustement est plus que nécessaire si la Flandre veut se maintenir parmi les Régions les plus innovantes", estime Peter Demuynck, directeur général d’Agoria Vlaanderen, tout en soulignant que l'Union européenne a mis en place un important fonds de recherche pour des projets de développement militaires et que les Etats-membres vont collaborer plus étroitement en matière militaire.

Selon Agoria Vlaanderen, un tel soutien à la recherche serait bon non seulement pour l'industrie militaire mais aussi pour les citoyens. "La frontière entre technologie civile et militaire est souvent difficile à établir", souligne encore Peter Demuynck, évoquant des applications comme la cybersécurité, l'impression 3D ou le traitement d'images.

Le soutien à la recherche devrait aussi permettre à la Flandre de mieux répondre aux investissements qui sont promis, notamment pour le recherche, dans le cadre du remplacement des avions de combat F-16.