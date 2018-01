Ce dimanche, lors de la réception de Nouvel An du parti nationaliste flamand à Gand, Elke Sleurs annonçait sa décision d’abandonner la course au mayorat gantois et de se retirer comme tête de liste de la N-VA, au profit d’Anneleen Van Bossuyt (38 ans, photo), eurodéputée originaire de Melle, mais qui a déménagé à Gand.

"Cela a été une décision difficile. Je ne vais pas cacher que c'est très dur pour moi", a déclaré Elke Sleurs, au bord des larmes par moments. "La politique est une affaire de personnes et de personnages et, parfois, ceux-ci entrent en conflit", a-t-elle poursuivi. "Gand a besoin d'un vent nouveau et d’un nouveau visage, et Anneleen peut incarner cela", concluait Elke Sleurs qui perd donc sa place de numéro 1 sur la liste.