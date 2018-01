La Belgique avait annoncé le 10 janvier, par la voix des ministres des Affaires Etrangères et de la Coopération au développement, Didier Reynders et Alexander De Croo (photo archives), une révision de sa coopération, notamment son aide financière au gouvernement congolais en réorientant 25 millions d'euros "au profit de l'aide humanitaire et d'autres initiatives répondant aux besoins les plus pressants de la population" à la suite notamment de la répression de marches pacifistes en RDC le 31 décembre dernier.

Le gouvernement congolais avait déploré cette décision une semaine plus tard et promis, par le biais d'une communication de Léonard She Okitundu au conseil des ministres, d'y répondre par "des mesures appropriées" en utilisant "la voie diplomatique". La RDC fait l'objet de nombreuses critiques internationales pour les restrictions imposées à certaines libertés publiques et la répression de marches organisées à l'initiative de catholiques qui demandent aux Congolais de rester mobilisés et même "inébranlables" pour obtenir du président Joseph Kabila qu'il renonce à se déclarer candidat à sa propre succession alors que son second mandat a pris fin le 19 décembre 2016.

Des élections présidentielle et législatives sont prévues le 23 décembre prochain. Kinshasa avait déjà brutalement interrompu le 14 avril dernier la coopération militaire belgo-congolaise mise sur pied en 2003, à la suite de critiques du ministre Reynders sur le choix du nouveau Premier ministre congolais, Bruno Tshibala, un ancien opposant.