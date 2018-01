Dans le reportage diffusé mardi par la télévision publique flamande VRT, le journaliste et reporter Rudi Vranckx (photo, milieu) - spécialisé dans les zones de conflit - montrait des images provenant du téléphone portable d'un migrant soudanais réfugié en France (photo, à dr.). Via son compte WhatsApp, on pouvait y voir comment ses frères étaient torturés en Libye par une bande de trafiquants d'êtres humains qui lui réclamaient une rançon pour la libération des deux jeunes hommes.