"Un niveau général 2 n'est pas un niveau comme avant les attentats", a prévenu Michel, en soulignant qu'une culture de sécurité existe désormais en Belgique et "a été renforcée au cours des dernières années". Alors que le niveau de menace avait été brièvement rehaussé à 3 après l’attentat sur la rédaction de Charlie Hebdo à Paris (7 janvier 2015) et l’action anti-terroriste à Verviers qui avait suivi peu après, le niveau de la menace terroriste était repassé à 3 après les attentats de Paris de novembre 2015. Cela faisait maintenant plus de deux ans.

Pendant les deux jours qui ont suivi les attentats du 22 mars 2016 à l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro bruxelloise Maalbeek, le niveau de la menace est même monté à son maximum : 4.

L’Ocam estime actuellement que le niveau peut être ramené à 2, la menace n’étant plus "sérieuse et probable", mais "moyenne et peu probable". Pour certains endroits spécifiques, le niveau 3 est cependant maintenu. Le bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever, a pour sa part indiqué qu’il souhaitait maintenir la surveillance par des militaires aux abords des sites juifs dans sa ville.