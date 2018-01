Auteur: Joyce Azar (avec Belga)

Joyce Azar (avec Belga) Le ministre-président flamand a décidé de quitter la politique locale, et de ne pas se présenter sur la liste N-VA de Izegem (Flandre occidentale), où il a été conseiller communal pendant 42 ans. "On ne peut pas se donner à 100% pour le gouvernement flamand et dans sa commune", a-t-il commenté dans l’émission "De Ochtend" de Radio 1 (VRT).