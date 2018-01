D’après le journaliste de la VRT, le parti socialiste flamand lutte encore et toujours pour remplacer la "génération Teletubbies". C’est ainsi qu’étaient appelées quatre anciennes personnalités fortes du parti : Steve Stevaert, Frank Vandenbroucke, Johan Vande Lanotte, Freya Vandenbossche, et plus tard Patrick Janssens.

"Cette génération a disparu, et à ce plus haut niveau, elle n’a pas été vraiment remplacée", explique Ivan De Vadder. Le remplacement de ces noms illustres paraît compliqué, peu de candidat ayant un tel poids électoral. "Le président John Crombez a avancé deux nouveaux noms : Meryame Kitir, au parlement fédéral, et Joris Vandenbroucke, au parlement flamand. Ces deux chefs de groupe sont toutefois loin d’avoir atteint le niveau des Teletubbies de l’époque".