Mercredi, les écologistes de Groen avaient décidé de se retirer de la liste "Samen" (Ensemble), signifiant la fin de celle-ci. Les Verts anversois avaient été fortement ébranlés après le refus, par la section locale du parti socialiste flamand, de la démission du chef de file Tom Meeuws, troisième sur la liste et ciblé par des accusations de malversations.

Jinnih Beels, ancienne commissaire de police, occupait la seconde place sur la liste "Samen" avant son éclatement, en tant que candidate indépendante, derrière Wouter Van Besien (Groen) et devant Tom Meeuws (SP.A). On ignorait jusqu'à présent de quoi son avenir électoral serait fait.

Interrogée sur les ondes de Radio 1 (VRT), la candidate issue de la société civile a indiqué que le dilemme, auquel elle a fait face, n’avait pas été agréable. Son choix était toutefois évident : "j’ai depuis plus longtemps un lien avec le parti socialiste, et il ne faut pas oublier que c’est Tom Meeuws (SP.A) qui m’a embarqué dans la liste "Samen"", a-t-elle expliqué, ajoutant qu’elle se retrouvait également plus dans le programme du SP.A.

Alors que certaines rumeurs courent déjà sur le fait qu’elle sera probablement tête de liste, Jinnih Beels avance qu’elle n’y pense vraiment pas encore. "Ces derniers jours ont été rudes, j’ai besoin d’un peu de repos", a-t-elle commenté.