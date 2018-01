Les Verts, emmenés par l'ancien président du parti Wouter Van Besien, se sont réunis en urgence pour examiner la situation et ont convenu de rompre l'alliance avec les socialistes. La décision émane de la section anversoise et de la direction nationale du parti, a confirmé Groen dans un communiqué.

Les écologistes flamands se présenteront donc seuls aux élections dans la métropole. "Ce n'est pas une décision évidente mais elle est nécessaire pour Anvers. Nous déplorons que le SP.A d'Anvers ne soit pas apparu comme le partenaire que nous avions espéré. Nous voulons mener une politique pleinement progressiste et nous concentrer sur les problèmes et les défis des Anversois, pas ceux des personnes et des partis", a indiqué la présidente de Groen Meyrem Almaci.

Tom Meeuws a fait l'objet d'accusations de malversations financières qui auraient précédé son départ précipité, en 2015, de la direction des transports en commun De Lijn à Anvers. Il avait déjà été mis en cause auparavant pour avoir eu des contacts, en tant que consultant, avec le promoteur immobilier Land Invest Group, alors que "Samen" critiquait vertement les autorités communales anversoises sur le même sujet.

Réfutant ces accusations, Tom Meeuws n'en a pas moins présenté sa démission mardi soir, un geste salué par Groen pour qui la violence des attaques contre l'intéressé occultait désormais les débats de fond. Mais dans la nuit, la section SP.A d'Anvers a rejeté la démission de Tom Meeuws, qui reste donc candidat.

Entre-temps, le président du SP.A John Crombez a accusé le N-VA Marc Descheemaecker, président de De Lijn et de Brussels Airport et ancien patron de la SNCB, d'avoir été à l'origine des accusations dans la presse contre M. Meeuws, ce que M. Descheemaecker a réfuté.