Selon Marc Descheemaecker, John Crombez est un "homme désespéré". C’est ce qu’il a déclaré dans l’émission "De ochtend" (VRT) mercredi matin.

"Je n'ai jamais eu le moindre contact avec les médias", a-t-il ajouté. "Bien sûr, il est possible qu'un journaliste ait collé des éléments d'information les uns aux autres. Mais je sais une chose et je le jure: je n'ai jamais eu de contact avec les journalistes de Dag Allemaal ou de Het Laatste Nieuws".

À son tour, Marc Descheemaecker s'intéresse de près à John Crombez. "Je pense que monsieur Crombez est désespéré parce que partout où vous regardez, il a des problèmes. Je pense que c'est un peu petit de sa part, mais je le comprends. Il est vraiment à terre et cherche maintenant un ennemi extérieur pour mobiliser ses troupes. Et je suis une cible facile puisque je me suis engagé à ne pas communiquer sur cette affaire".