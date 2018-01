Auteur: Eric Steffens

Eric Steffens L’information a été révélée par le magazine flamand Dag Allemaal et par d’autres journaux et a été confirmée par la VRT. Tom Meeuws qui est troisième sur la liste de cartel "Samen" (écologistes et socialistes) en vue des élections communales à Anvers est mis en cause pour des malversations financières alors qu’il était directeur local chez De Lijn à Anvers.