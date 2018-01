D’après Johny Vansevenant, l’annonce du fédéral est avant tout un signal qui permet de montrer que le "business quotidien" a repris, et qu’on travaille à nouveau au sein du gouvernement. "En soi, il ne s’agit pas d’une vraie nouvelle, nous savions bien que ça allait arriver. Il y a deux ans, le Premier ministre Charles Michel avait annoncé, dans son discours du State of the Union, qu’un règlement interviendrait d’ici fin 2017".