Auteur: Eric Steffens

Eric Steffens Selon le Premier ministre Charles Michel (MR), le secrétaire d'État à l'Asile et aux Migrations, Theo Francken (N-VA) "ne lui a pas menti au sujet des Soudanais rapatriés, mais n' a pas donné non plus toutes les informations (…). Il n’a pas été complet". Cela dit, selon Charles Michel, cela n' a pas d'impact politique :"Le plus important, c'est qu'il n' y ait plus de rapatriements vers le Soudan tant que l'enquête n'est pas clarifiée".