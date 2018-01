En 2018, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, va encore être un sujet qui va être au centre de l’actualité. Il y a un an et demi, une courte majorité des Britanniques ont voté pour le Brexit dans le cadre du référendum. Il ressort des résultats que ce sont surtout les personnes plus âgées qui ont voté en faveur du Brexit alors que les jeunes veulent rester dans l’Union européenne.

"J’espère et je m’attends à ce que les Britanniques reviennent dans l’Union européenne. C’est presque un phénomène biologique. Ceux qui ont choisi le camp du "leave" sont en train de mourir. La nouvelle génération a fait un autre choix."

Quoi qu’il en soit, le 29 mars 2019, le Royaume-Uni se retirera de l’Union européenne. " Rien n’est irréversible dans la vie. Nous avons toujours pensé que quelque chose comme le Brexit ne serait jamais arrivé. Membre un jour, membre toujours, pensait-on. Cela s’est avéré ne pas être le cas. Je suis certain que le Brexit est réversible. Tôt ou tard, le Royaume-Uni reviendra dans l’Union européenne."