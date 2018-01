Le vice-premier ministre a néanmoins mis en garde contre un durcissement du ton dans les débats politiques où les émotions prennent le dessus : "Il s’agit d’un phénomène généralisé, et Trump en est un exemple. C’est une manière de faire de la politique dont j’ai horreur. Nous devons faire attention à ne pas copier cela en Belgique. Ça commence à y ressembler quand on envoie une photo d’un chameau."

L’homme fort du CD&V, également tête de liste à Anvers, fait ici allusion à la photo envoyée sur Facebook par Bart De Wever (cf. ci-dessous) pour réagir aux propos du président du CD&V, Wouter Beke, sur la question soudanaise. "Il s’agit d’une question sérieuse et il faut s’y attaquer avec sérieux, et non sur Twitter. Cela n’apporte rien aux gens", poursuit-il.