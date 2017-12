La réduction des compétences des provinces doit mener à terme à une gestion plus efficace. C’est du moins le but. "Mais cela dépendra vraiment de la manière dont les autorités flamandes traiteront ces compétences. Nous pourrons dire si ce sera mieux et plus efficace quand nous saurons comment le gouvernement flamand va s’y prendre", estime le professeur De Rynck.

Le professeur en Administration publique constate cependant que le compromis politique à propos des provinces n’a pas fait l’objet de beaucoup de raisonnement. "On a pris la hache et immédiatement coupé tout ce qui avait trait à la culture et au bien-être. La question est de savoir s’il n’y aurait pas eu une approche plus intelligente. Mais elle ne convenait pas au compromis politique".