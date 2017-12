Les deux pays avaient décidé en 1961 d'améliorer la liaison entre le Canal Juliana et le Canal Albert. Le lit de la Meuse a donc été modifié à hauteur des villes de Visé, de Maastricht et d'Eijsden-Margraten. Des parcelles de Belgique se sont alors retrouvées enclavées aux Pays-Bas, et vice-versa.

Ces changements ont entraîné des difficultés notamment pour les services de police et de secours, pour qu’ils puissent accéder à ces endroits. Une concertation a été initiée dès 2014, rappelle le gouverneur de la Province de Liège, Hervé Jamar (photo), ce samedi dans un communiqué.