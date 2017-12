Le CD&V, pourtant très critique depuis que ces témoignages sont sortis, ne retire pas sa confiance à Theo Francken. "Je ne pense pas que c'est le moment de jouer l'homme", a commenté le vice-Premier ministre Kris Peeters. "Le dossier est suffisamment sérieux. On doit l'étudier sérieusement". L'unanimité n'est toutefois pas de mise à propos des responsabilités de chacun dans ce dossier. "C'est une décision du gouvernement, portée par le gouvernement et exécutée par le Secrétaire d'État", a martelé le vice-Premier ministre N-VA, Jan Jambon.

Une vision des choses que ne partagent pas les chrétiens-démocrates. "Il n'y a jamais eu de décision du gouvernement", a assuré Kris Peeters (photo). L'accueil, médiatisé, d'une mission d'identification composée de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur soudanais et l'expulsion de ressortissants soudanais suscitent la polémique depuis le mois de septembre.

Toujours prompt à réagir sur les réseaux sociaux, Theo Francken a répondu à l’appel à la démission, dénonçant une attaque qui ne visait que l'homme, et assurant qu'il ne faisait lui-même qu'appliquer la loi. Sur Twitter, il a ajouté que la compétence de la Migration était un "dossier chargé, et souvent émotionnel", mais qu'il travaillait "bien et volontiers" avec le Premier ministre. Et qu’il continuerait à en être ainsi.