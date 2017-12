A.Fr. (avec Belga) "Jusqu'à la fin du mois de janvier, il n'y aura pas de rapatriement vers le Soudan en attendant la fin de l'enquête", a affirmé mercredi soir le Premier ministre Charles Michel (photo) sur le plateau de l’émission "A Votre Avis" (RTBF). "Je veux que la clarté soit faite sur cette situation. On ne peut pas accepter qu'il y ait la moindre ambiguïté", a déclaré le Premier ministre, en référence aux témoignages publiés mercredi affirmant que des Soudanais qui ont été renvoyés ces derniers mois depuis la Belgique ont été maltraités et enfermés à leur retour au pays. Tous des Soudanais avaient rencontré précédemment l'équipe d'identification invitée en Belgique par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Theo Francken.