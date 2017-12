La commission des Affaires sociales s'est réunie sans discontinuer depuis mardi à 11h00 jusqu'à mercredi à 04h30. Elle avait à son ordre du jour un projet de loi en matière d'emploi et surtout le projet de loi de relance économique et de cohésion sociale. Ce vaste texte englobe notamment la réforme de l'impôt des sociétés et les 500 euros exonérés de charges sociales et fiscales pour le travail occasionnel.

La commission des Finances a clos ses travaux un peu plus tôt dans la nuit. L'opposition a également demandé une deuxième lecture pour la partie du projet de loi qui la concernait ainsi que pour la taxe sur les comptes-titres.