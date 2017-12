Le parti nationaliste flamand craint qu’après l’arrêt total des centrales nucléaires, les prix augmentent fortement et l’approvisionnement en énergie ne soit mis en péril. Bart Tommelein réplique à ces deux arguments sur le plateau de l’émission économique "De Vrije markt" (VRT) : "Nous constatons que le prix de l’énergie verte diminue et que le rendement s’améliore. […] Imaginez que l’on maintienne encore deux centrales ouvertes et que l’une tombe soudainement en panne. C’est à ce moment-là que nous aurons un problème d’approvisionnement."